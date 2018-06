Le CEO d’Uber veut que l’on taxe ses services pour aider les taxis

Une vague de suicide chez les chauffeurs de taxi en difficulté

Une prise de position inattendue de la part du CEO d'Uber

Modifié le 13/06/2018 à 17h27

La ville de New York connait depuis maintenant le mois de novembre 2017 une vague importante de suicide de la part des chauffeurs de taxi en situation de difficulté. Les raisons qui expliquent cette situation sont nombreuses : si le coût d'une licence de chauffeur de taxi aux États-Unis est excessivement élevé pour un chauffeur, ceux-ci doivent aussi affronter les applications de VTC telles que, qui proposent des tarifs beaucoup trop agressifs pour que les taxis puissent réussir à s'en sortir." affirme Richard Chow à The New York Post , chauffeur de taxi à New York.C'est lors d'une interview que le CEO d'Ubers'est exprimé en faveur de l'instauration d'une taxe de la part de la ville de New York pour l'ensemble des services de VTC, de chauffeurs privés et des taxis dans l'objectif de créer un budget dédié à l'aide des chauffeurs de taxis en difficulté.a-t-il confié aux journalistes.Une prise de position envers les chauffeurs de taxi assez surprenante de la part de l'entreprise de VTC, qui depuis maintenant quelques années livre une guerre sans merci contre les taxis dans le monde entier.