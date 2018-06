Waymo & Uber : demain des taxis autonomes à réserver sur smartphone ?

Tensions puis discussions entre Waymo et Uber

62 000 monospaces commandés par Waymo

Modifié le 01/06/2018 à 17h33

Avec une commande de plus de 60 000 voitures, Waymo accélère son développement dans le monde de la voiture autonome. Mieux, des discussions avec Uber sont en cours pour rendre ces taxis autonomes accessibles par smartphone.A l'origine du différend entre Waymo et Uber, le départ d'un ancien cadre de la société filiale de Google vers Uber. Ce dernier serait parti avec quelques informations utiles pour le concurrent direct. Une affaire de vol de technologie était alors lancée , dont l'épilogue a été le versement par Uber de 245 millions de dollars en actions à Waymo. La filiale de voitures autonomes d'Alphabet a accepté cet accord, intervenu lors du cinquième jour du procès, et a ainsi récupéré 0,34 % du capital d'Uber.Et maintenant, voilà les deux sociétés presque main dans la main. Dara Khosrowshahi, le patron d'Uber, évoque la possibilité pour le géant du VTC de s'équiper auprès de voitures autonomes développées par Waymo.explique le dirigeant. A Uber le réseau d'utilisateurs, à Waymo la flotte de véhicules ? Le projet semble bénéfique pour chacun sur le papier. Surtout pour Uber, dont les progrès en matière de transport autonome semblent stoppés depuis l'accident mortel survenu en mars dernier.En parallèle de ces rumeurs de rapprochement entre Uber et Waymo, la filiale de voitures autonomes de Google fait parler d'elle avec sa commande de 62 000 voitures auprès du groupe Fiat Chrysler (FCA). La commande porte sur des monospaces, et plus particulièrement des Chrysler Pacifica Hybrid. La flotte commence à prendre forme, car il faut y ajouter les 20nbsp;000 Jaguar I-Pace 100% électriques déjà commandées.Aucune date de livraison n'est pour le moment annoncée. En revanche, on apprend que Waymo souhaite à l'avenir proposer sa technologie autonome sur des voitures du groupe Fiat Chrysler, et ainsi toucher le grand public. En plus de ses « taxis », Waymo pourrait vendre des voitures pré-équipées... et rendre l'accès au transport autonome encore plus aisé. Une étape qui semble encore lointaine.Pour le moment, le service est encore en phase de tests, et devrait arriver officiellement à Phoenix, dans l'Arizona, dans l'année qui vient.