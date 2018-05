Waze s’intègre à la dernière gamme de véhicules Ford

Une intégration pas encore native

Modifié le 28/05/2018 à 12h00

Les heures des GPS traditionnels sont-elles comptées ? Rien n'est moins sûr. Car avec 10 millions d'utilisateurs mensuels en France,se positionne très haut dans le classement des applis de navigation les plus plébiscitées.Un plébiscite que reconnaît Ford, en intégrant l'application à sa dernière gamme de véhicules.Siannonce aujourd'hui l'arrivée de Waze sur les tableaux de bord pourvus d'un tableau de bord, son intégration n'est pas encore native.En réalité, les utilisateurs peuvent désormais accéder à l'application sur leur écran intégré, pour peu que leur smartphone (iOS et Android) soit connecté au port USB du véhicule.Toujours est-il que l'intégralité des fonctionnalités est bien présente. Celles, basiques, de navigation bien entendu, mais également les nouveautés telles que Talk to Waze, qui permet aux utilisateurs de contrôler l'application à la voix uniquement.Pratique, non seulement pour modifier son itinéraire, mais également pour déclencher des alertes, qui font de Waze une application de navigation participative (renseignement du prix des carburants, annonce d'un blocage ou d'un bouchon à tel embranchement, etc.).Pour profiter du nouveau service sur votre véhicule Ford, veillez à mettre à jour votre téléphone et votre application, et à vérifier que votre tableau de bord SYNC 3 est bien en version 3.0.