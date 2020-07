Le malus automobile a rapporté près de 500 millions d'euros à l'État en 2019

Le malus écologique n’a pas atteint ses objectifs en 2019, rapportant « seulement » 493 millions d'euros face aux 610 millions d’euros attendus. Ce déficit de 117 millions représente 20 % de recettes en moins que prévues mais aussi une baisse de 12 % face aux recettes engendrées par ce même malus en 2018.

Pourtant, le malus a concerné plus de véhicules en 2019 qu’en 2018, avec respectivement 755 000 et 640 030 véhicules concernés ces deux dernières années. En fait c'est le montant moyen du malus collecté qui s’est révélé être plus bas en 2019 qu’en 2018.

Et pendant ce laps de temps, les aides à l’achat de véhicule plus propre ont dépassé les prévisions du gouvernement.