Enfants : pas d'écran dans la chambre et pendant les repas, recommandent les médecins

Protéger les enfants des écrans

Huit conseils pour aider les parents

Dormez suffisamment. Laissez les téléphones en dehors de la chambre à l'heure du coucher.

Parlez du partage de photos et d'informations en ligne et de la manière dont les photos et les mots sont parfois manipulés.

Assurez-vous que vos enfants et vous-même connaissez et respectez la politique de temps d'écran de leur école.

Faites une pause après quelques heures passées assis ou allongé avec un écran.

Conseillez aux enfants de ranger leurs écrans lorsqu'ils traversent la route ou lors d'une activité qui nécessite toute leur attention.

Discutez avec vos enfants de l'utilisation d'écrans et de ce qu'ils regardent. Un changement de comportement peut être un signe de détresse - assurez-vous qu'ils savent qu'ils peuvent toujours parler à un adulte s'ils ne se sentent pas à l'aise avec l'utilisation de l'écran ou des médias sociaux.

Considérez des heures de repas sans écran afin de pouvoir avoir des conversations en face à face, les adultes accordant toute leur attention aux enfants.

Essayez d'utiliser des fonctionnalités sur certains appareils et plateformes pour suivre le temps passé à regarder des écrans ou des médias sociaux.

Ces dernières années, de nombreuses études ont tenté de démontrer les effets des écrans sur les enfants , notamment ceux en bas âge.L'équipe de médecins britanniques a publié une liste de huit conseils à suivre pour les parents soucieux de gérer correctement l'interaction d'un enfant avec des appareils électroniques.Bien qu'ils estiment que ces technologies possèdent également un impact positif notamment grâce à leurs possibilités d'apprentissage, ils ont déclaré que les preuves aujourd'hui à leur disposition sur la façon dont les écrans peuvent perturber le sommeil ou le comportement d'un enfant doivent mener à «».Les recommandations de ces médecins ne s'attaquent d'ailleurs pas uniquement au temps d'écran de l'enfant, mais aussi à l'utilisation excessive que peuvent avoir les parents des réseaux sociaux : «Selon le Dr Bob Patton, il est aujourd'hui encore impossible de décomposer le temps passé devant un écran entre le bon et le mauvais : «».Andy Burrows, responsable à la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il déclare dans les lignes du Guardian : «».Sans plus de suspense, voici les huit recommandations émises par les responsables de la santé au Royaume-Uni :