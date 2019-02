Des chaussures connectées qui enregistrent les pas et le poids en préparation chez Google ?

Des chaussures pour détecter certaines pathologies

Un projet encore loin de la commercialisation

Source : CNBC

L'est bel et bien le prochain domaine d'activité sur lequel se penchent tous les acteurs de la tech. Si Apple propose déjà sa solution avec son, Google n'a pas encore dévoilé de produit permettant à l'utilisateur de suivre son activité physique durant la journée.Le géant de Mountain View serait toutefois en plein travail, via sa filiale Verily, sur un projet de chaussures connectées. Selon les informations obtenues auprès de trois employés de Google impliqués dans le projet, ces chaussures pourraient à la fois suivre l'activité de leur porteur mais également prévenir d'accidents liés à sa condition physique.Le produit pourrait mesurer le poids de l'utilisateur et, si une augmentation soudaine survient - ceci pouvant être l'un des symptômes d'insuffisance cardiaque congestive -, les chaussures pourraient envoyer une alerte sur le smartphone afin de l'inviter à consulter d'urgence un médecin.Les chaussures pourraient également être utiles aux personnes âgées en cas de chute. Elles détecteraient que la personne est tombée et pourraient, là encore en association avec un téléphone connecté, prévenir les services d'urgence automatiquement.Pour l'heure, Verily n'est encore qu'au stade du prototype. Il aurait été présenté lors d'événements privés à des industriels du vêtement afin de développer des partenariats et de lancer le produit dans les prochains mois. Mais on ignore à quel stade de développement en est le projet pour les équipes de Google.