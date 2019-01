L'UE lance l'ordonnance électronique, utilisable dans un autre pays de la zone

Pixabay

Le patient n'est plus obligé de se munir d'une ordonnance écrite

La France aura du retard

Votre médecin traitant pourra bientôt vous suivre de partout. Depuis cette semaine, l'a officiellement lancé l'ordonnance électronique utilisable dans un autre pays de la zone. En pratique, un patient finlandais a désormais la possibilité de se procurer des médicaments prescrits de façon électrique par son médecin en Estonie. Et si le système ne vaut pour l'instant que pour ces deux pays, celui-ci pourraitLes ordonnances électroniques finlandaises sont accessibles à tous les pharmaciens participants du pays d'accueil (l'Estonie), grâce à la nouvelle infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne. Le patient n'est doncCette initiative est saluée par le vice-président pour le marché unique numérique : «».Pour l'heure, 22 pays de l'Union européenne font partie de l'infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne. On sait déjà que dix États membres (la Finlande, l'Estonie, la Tchéquie, le Luxembourg, le Portugal, la Croatie, Malte, Chypre, la Grèce et la Belgique) pourraient débuter de nouveaux échanges d'ici la fin de l'année. On ignore encore quand la France entrera en jeu.L'Hexagone s'est récemment doté du Dossier Médical Partagé (DMP), un carnet de santé numérique ouvert au public depuis le 6 novembre 2018. Celui-ci permet de stocker ses données de santé en ligne, en donnant un accès exclusif au bénéficiaire et aux professionnels de santé autorisés.