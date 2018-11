Le temps d’écran n'aurait que peu d'impact sur le sommeil des enfants, selon une étude

Une heure d'écran équivaut à une perte de sommeil de... huit minutes

Des « données imparfaites »

Source : BBC

» Voilà une consigne classique de parents à leurs enfants, concernant l'. Cette pratique, en cas d'excès, aurait des conséquences néfastes sur le cerveau et sur le sommeil. Et s'il ne s'agissait que d'une idée reçue ? Des chercheurs de l'Oxford Internet Institute en sont convaincus.Dans leur étude, les auteurs se sont appuyés sur les réponses à un sondage de 2016, livrées par les parents de plus de 50 000 enfants américains, âgés de 6 mois à 17 ans. Les données traitaient du temps passé devant un écran, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un téléphone, ou encore d'une télévision.La conclusion des scientifiques est qu'il n'existe qu'unentre le temps d'utilisation des appareils électroniques et la durée du sommeil. Par exemple, les enfants ayant été exposés à un écran durant 8 heures dans la journée ont dormi durant 8 heures et 21 minutes, contre 8 heures et 51 minutes pour ceux qui en ont été totalement dispensés. De manière générale, l'étude indique qu'une heure passée devant un écran équivaut à...Pour l'auteur principal de l'étude, Andrew Przbylski, les écrans ne jouent donc pas un rôle primordial dans le sommeil des enfants. Selon lui, les parents devraient plutôt se concentrer sur des «» et des «».Mais il reconnaît lui-même que les données sur lesquelles s'appuie l'étude sont «». En effet, les informations proviennent des réponses des parents sur le temps d'utilisation des dispositifs électroniques, dont l'estimation n'est. De plus, les résultats ne soulignent que l'effet de l'exposition totale aux écrans, et pas la possible influence de la lumière bleue émise par les appareils juste avant de dormir. Il faudra donc attendre de nouvelles études pour en savoir plus sur l'impact des nouvelles technologies sur notre sommeil.Allez, ça fait assez d'écran pour aujourd'hui. Au lit !