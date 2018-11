Le carnet de santé numérique, le DMP, est enfin arrivé !

dmp.fr

Attendu depuis une quinzaine d'années -à tel point qu'on se demandait s'il allait bien finir par voir le jour-, est enfin accessible. Celui-ci vous permet de conserver vos données de santé en ligne en toute sécurité puisque seuls les bénéficiaires et les professionnels de santé autorisés y ont accès. Résultats d'examens, traitements et bien d'autres, vous pouvez y avoir accès à partir du moment où vous bénéficier d'un régime de sécurité sociale. Mais cela ne se fait pas tout seul, et il vous faut procéder à quelques manipulations avant de profiter du service proposé par l'Assurance Maladie.Si vous n'avez pas reçu d'invitation à créer votre DMP, sachez qu'il est tout à fait possible d'en faire soi-même la demande. Pour cela, il faut vous munir de votreà quinze chiffres, et le saisir sur le site dmp.fr après avoir cliqué sur l'onglet. Un code vous sera ensuite adressé par mail ou par courrier sous 10 jours par la Sécurité sociale.Sachez que le Dossier Médical Partagé, en plus d'être sécurisé et confidentiel, est totalement gratuit. Ceregroupe sur un seul et même endroit de nombreuses informations comme votre historique de soins des deux dernières années, vos antécédents médicaux, vos différents résultats d'examens, vos comptes rendus d'hospitalisations, les coordonnées de vos proches à prévenir en cas d'urgence, et, fonctionnalité pas très sexy on vous l'accorde : vos directives anticipées pour votre fin de vie.Le DMP a une réelle utilité pour nous potentiels patients, puisqu'il permet d'. Lors d'un appel au SAMU par exemple, le médecin régulateur pourra accéder à votre carnet de santé numérique. Et cette ingérence exceptionnelle sur votre compte sera bien entendu tracée.Par ailleurs, il est possible d'ajouter ou de masquer un document sur le DMP, de bloquer un professionnel de santé ou de supprimer une autorisation d'accès... Vous êtes même libre de demander la fermeture du Dossier à tout moment.Enfin, si le DMP est accessible depuis votre ordinateur, il l'est aussi, qui vous permet de consulter vos informations de santé, de visualiser les actions réalisées, de gérer les accès au dossier et d'ajouter les données utiles à votre suivi médical. L'appli est disponible sur Google Play Store et App Store