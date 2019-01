Des autocollants électroniques pour sauver des vies ?

Des smart stickers au service de la santé

Sauver des vies et réduire les coûts

Les chercheurs de l'Université de Purdue n'en sont décidément pas à leur coup d'essai ! Après avoir mis au point des autocollants électroniques permettant de transformer des jouets en capteurs connectés à l'IoT, ils ont aussi participé à élaborer conjointement avec les chercheurs de Facebook à créer un brassard qui permet d'entendre par la peau Cette nouvelle recherche, publiée dans, possède un fort potentiel dans le domaine de la e-santé. Composé de cellulose, un matériau qui a l'avantage d'être biocompatible et respirant, ces « autocollants intelligents » peuvent être utilisés pour surveiller l'activité physique du porteur et l'alerter en temps réel sur son état de santé.Les smart stickers pourraient donc bien se voir adoptés par les sportifs de haut niveau puisqu'ils permettront de surveiller leur activité physique tout en faisant de l'exercice et même en nageant ! Ces autocollants en « papier », pratiquement imperceptible sur la peau pour le porteur, sont en effet recouvert d'une molécule hydrophobe qui a également la particularité de repousser les bactéries.Mais ce n'est pas tout, de nombreuses applications sont envisageables pour ces stickers. Ils pourraient ainsi être utilisés pour surveiller l'activité cardiaque de personne malade ou qui vient de subir une opération du cœur. Cette surveillance en temps réel permettrait de déceler tout problème de santé d'une façon bien plus rapide et précise qu'une visite régulière chez un médecin et il serait donc plus que probable qu'elle puisse sauver des vies. Les professionnels de la santé pourraient également avoir recours à ce nouvel objet jetable et peu coûteux, par exemple pour surveiller le sommeil de leur patient, ce qui est particulièrement utile, encore une fois, pour déceler des éventuels problèmes cardiaques.Ramses Martinez, le responsable de l'équipe de recherche, détaille : "".La technologie a fait l'objet d'un brevet et les chercheurs de Purdue recherche maintenant des partenaires pour tester et commercialiser leurs smart stickers.", a expliqué Ramses Martinez.Vous pouvez voir ci-dessous une courte vidéo de présentation de la technologie. D'autres vidéos présentant ces autocollants en forme de petits serpentins sont disponibles sur la chaine YouTube