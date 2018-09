Polar dévoile ses nouvelles montres, et cette fois, elles sont jolies

Une relève tardive, mais convaincante

Entre 279€ et 499€

Présent sur le marché des montres sportives depuis 1982 avec le Sport Tester PE2000,maintient son cap, et nous présente aujourd'hui ses nouveaux fleurons : leset4 ans après la sortie des V800, l'arrivée des nouvelles Vantage souffle un vent de fraîcheur. Une attente justifiée selon la marque nordique, qui «».Et l'innovation en question s'appelle le. Les Vantage V et M sont en effet capable de calculer la puissance développée pendant l'effort. Une nouvelle donnée que seule la Vantage V se propose d'analyser pour vous fournir une flopée de nouvelles informations sur vos entraînements.Les deux montres bénéficient également d'un capteur optique flambant neuf bardé de LED rouges. Celles-ci permettent des mesures plus précises, en cela qu'elles pénètrent plus profondément sous la peau en comparaison des LED vertes.Ces montres au design classique et bien moins clivant que les précédents modèles sont d'ores et déjà disponibles à la précommande. La Vantage M , qui ne dispose pas des fonctionnalités d'analyse de force déployée, s'obtiendra contre 279€. La Vantage V , elle, s'affiche à 499€ sur le site de Polar.Les livraisons sont prévues pour le mois de novembre 2018.