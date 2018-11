La Coupe du monde de football robotique se tiendra à Bordeaux

La Robocup, qu'est-ce que c'est ?

La NAO : robots humanoïdes standards,

La Small Size League : robots à roues à comportements centralisés,

La Middle Size League : robots à roues à comportements distribués.

Bordeaux accueillera l'édition 2020 de la Robocup

Depuis 1997 se tient chaque année la Coupe du monde de football robotique, baptiséeAyant pour objectif ded'après les mots du comité Robocup France, cette compétition vise également un autre objectif plus ambitieux : être capable de créer une équipe de football entièrement robotisée, qui serait apte à affronter l'équipe de football humaine championne du monde d'ici 2050.C'est ainsi que la Robocup rassemble chaque année pas moins de 3 500 participants venant de 45 pays différents, et 5 000 robots répartis parmi les 450 équipes formées à l'occasion de la compétition.Toutes s'affrontant lors de matchs s'étalant sur 3 ligues :Chaque année, la Robocup se tient sur un continent différent. Ainsi, alors qu'elle se tenait en Allemagne en 2016, au Japon en 2017, au Canada pour l'édition de cette année et en Australie l'année prochaine, 2020 semblait être le moment parfait pour Bordeaux pour présenter sa candidature.Candidature retenue par le comité Robocup, notamment pour, en plus d'avoir pris en compte les capacités d'accueil de la ville ainsi queL'équipe Rhoban du Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LABRI) remportera-t-elle cette Coupe du monde 2020 qui se tiendra sur ses terres, après avoir déjà remporté les éditions 2016 et 2017 de la compétition ? La réponse en 2020 !En attendant, on vous laisse profiter de la vidéo du match de la finale 2017.