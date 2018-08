42 000 ans, toujours vivants : des vers sortis du permafrost sibérien

Piégés dans la glace

Imaginez : vous pensez vous assoupir quelques minutes, puis vous vous réveillez 42 000 ans plus tard, sur une planète à feu et à sang. Sacré bad trip. Pourtant, c'est ce qu'ont vécu cesqui, avant leur long sommeil, côtoyaient encore mammouths et Néandertaliens.Cryogénisés dans le sol congelé du nord-est de la Sibérie (dans ce que l'on appelle le pergélisol, ou permafrost), ces petits êtres ont pu être ramenés à la vie en laboratoire, après avoir passé plusieurs années dans une boîte de Pétri tempérée à 20°C.À force de patience et d'un régime nutritif adapté, les scientifiques ont pu observer les nématodes se remettre à bouger et à se nourrir comme si de rien n'était.Mais comment les scientifiques ont-ils pu s'assurer que ces nématodes sont réellement aussi vieux qu'on le pensait ? Par la profondeur à laquelle ils ont été trouvés, répondent-ils , expliquent les chercheurs. Le sol est comme cimenté par le gel etGrâce à cette découverte, les chercheurs russes et américains espèrent parvenir à des avancées concluantes sur les techniques de conservation des organes, et des corps entiers.La cryogénisation, une solution aux températures caniculaires ?