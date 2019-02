SpaceX remporte une subvention de 300 millions auprès du ministère de la Défense US

Des missions prévues pour 2021

SpaceX, une légitimité toujours plus importante

La notoriété de SpaceX a atteint un tel niveau que le ministère de la Défense des USA lui accorde sa pleine confiance. La compagnie aérospatiale dirigée par Elon Musk, notamment célèbre pour ses lanceurs réutilisables, a en effet remporté un contrat d'envergure auprès du département de la Défense dans le cadre de missions de lancements spatiaux dédiés à la reconnaissance, peut-on lire dans un document officiel En concurrence avec deux autres entreprises dont les noms n'ont pas été divulgués, la firme d'outre-Atlantique s'est vue attribuer une enveloppe de 297 millions de dollars. Une manne financière exclusivement réservée aux missions NROL-87, NROL-85 et AFSPC-44, à l'heure actuelle classifiées, comme le précise Cnet . Difficile, donc, de connaître leurs objectifs précis.Le communiqué publié apporte en revanche quelques précisions quant au rôle de SpaceX : le groupe se chargera notamment de produire les lanceurs, de chapeauter les opérations de lancement et de manager les missions uniques de chaque projet. Autrement dit, de s'occuper de toute la logistique. La mission AFSPC-44 devrait s'achever en février 2021, alors que les deux autres sont programmées pour le mois de décembre de la même année.Ce contrat acquis par la multinationale d'Elon Musk rend un peu plus légitime sa place dans le secteur de l'aérospatiale. Si SpaceX a essuyé de nombreux échecs dans le passé, ses récents succès font d'elle un acteur de plus en plus incontournable.A ses équipes, désormais, de parachever comme il se doit le projet Starlink , ou, plus ambitieux encore, leurs futurs voyages autour de la Lune et sur la planète Mars