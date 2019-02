La prochaine mission de la NASA, prévue en 2023, va étudier l'origine de notre Univers

Trouver de l'eau et des molécules organiques

Une mission soutenue par d'autres agences

Nouveau grand chantier à l'horizon. Lase prépare à lancer une nouvelle mission d'envergure dont l'objet sera d'étudier les origines de notre système solaire., ou plus simplement, débutera en 2023, apprend-on dans un communiqué de presse officiel A terme, et au cours du projet, les équipes scientifiques de l'agence américaine rassembleront les données de 100 millions d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, pour rechercher de l'eau et des molécules organiques. Mais également 300 millions de galaxies, dont certaines se situent si loin que leur lumière met 10 milliards d'années à atteindre la Terre., s'enthousiasme Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction de la mission scientifique de la NASA. Et de poursuivre :. Une nouvelle carte notamment constituée de 96 bandes de couleurs.. Une question à laquelle l'organisme tentera de répondre, en utilisant par exemple la lumière proche infrarouge pour observer le ciel tous les six mois.La NASA ne sera pas seule pour parachever ce projet. Si James Bock du(Caltech) de Pasadena, en Californie, mènera les travaux, d'autres collaborateurs se joindront à lui pour le soutenir, comme le constructeur et équipementier spatial Ball Aerospace (Broomfield, Colorado) et l'agence de l'astronomie et des sciences spatiales de la Corée du Sud. Pour, on l'espère, des trouvailles toujours plus surprenantes et excitantes.