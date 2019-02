La NASA a officiellement fait ses adieux au rover Opportunity

15 années de mission, pour 15 années de découvertes

Des faits d'armes historiques

La relève déjà sur le pied de guerre

». C'est en ces termes que le responsable scientifique de la, en la personne de Thomas Zurbuchen, a officiellement annoncé la mort définitive du rover, lors d'une conférence de presse diffusée en live sur la chaîne YouTube de l'agence le 13 février 2019. Une information confirmée dans la foulée par un communiqué de presse mis en ligne sur le site mars.nasa.gov Une page se tourne dans l'histoire de la NASA. Et c'est avec une émotion certaine que les équipes scientifiques dédiées à la missiondisent adieu à leur petit chouchou. Car depuis le 25 janvier 2004, le rover n'a cessé d'analyser le sol de la planète rouge, tout en perçant de nombreux mystères jusque-là insoupçonnés. Mais le climat de Mars aura eu raison de lui.», a déclaré John Callas, à la tête de l'opération Mars Exploration Rover (MER). Ce signal, l'agence américaine l'attend depuis le 10 juin 2018 , date à laquelle le robot n'a plus donné de signe de vie.En cause : une gigantesquesurvenue en mai 2018, de laquelle la machine n'a pu s'extirper. Obstrués par l'accumulation de sables, ses panneaux solaires, sa seule source d'énergie, n'ont pas été déblayés par les vents de la planète, comme espéré par l'organisme . Au fil des mois passés, les espoirs de réveiller le rover s'amenuisaient considérablement.La NASA en profite pour lister de manière non-exhaustive les principaux faits d'armes de leur appareil motorisé. Opportunity, c'estparcourus sur la surface de la quatrième planète de notre système solaire, dont une distance record de 220 mètres effectuée en une journée, le 20 mars 2005. Opportunity, c'est aussienvoyés, dont 15 panoramas de 360 degrés en couleurs.Ses nombreux exploits scientifiques l'ont amenée à trouver de l'hématite, un minéral qui se forme dans l'eau, au niveau de son site d'atterrissage. Ses 15 quinze années passées loin de la Terre lui ont également permis d'analyser jusqu'à 52 roches pour y révéler des surfaces minérales, tout en découvrantsur la présence d'ancien courant d'eau dans la zone du cratère Endeavour.Opportunity, un nom que la NASA et le monde entier n'oublieront pas. À ses successeurs, désormais, de prendre la relève : Curiosity et Insight ( atterri en novembre 2018 ) ont d'ores et déjà débuté leurs excursions respectives, alors qu'une nouvelle mission spatiale prévue pour 2020 enverra un tout nouveau rover doté d'intelligence artificielle . Autant de projets que l'on espère aussi prospères qu'Opportinuty.