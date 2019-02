SpaceX : un premier test pour le moteur Raptor destiné à Starship

Une première mise à feu tonitruante

Un premier test en orbite basse avec Starship Hopper

On le sait, Elon Musk aime enflammer la Toile et les réseaux sociaux avec ses tweets. Littéralement, cette fois-ci, puisqu'il a dévoilé en vidéo les premiers essais de mise à feu statique du moteur Raptor qui sera utilisé sur la(BFR), récemment renommée Super Heavy pour l'étage principal (le lanceur) et Starship pour le véhicule spatial C'est le tout premier test grandeur nature pour le moteur Raptor. Développée depuis 2011 par SpaceX, cette nouvelle version du moteur Raptor n'avait jusqu'ici pas encore été mise à feu, seuls certains composants et prototypes avaient subi des batteries de tests au centre spatial Stennis de la NASA.Réalisée sur un banc d'essai du centre de R&D de SpaceX à McGregor au Texas, la mise à feu du moteur Raptor a été pour le moins tonitruante. Ce moteur, dont Elon Musk affirme qu'il a été « entièrement repensé », est le premier modèle chez SpaceX à utiliser un mélange de méthane et d'oxygène liquide, il est supposé être bien plus efficace que les actuels moteurs Merlin grâce à son cycle de combustion étagée et devrait permettre une poussée dans le vide de l'ordre de 2500 kN (250 tonnes de poussée). En outre, le Raptor est conçu pour être bien plus robuste ; au-delà de sa puissance, il devrait donc avoir une durée de vie supérieure au moteur Merlin.Sur ces deux courtes vidéos tonitruantes (attention à vos tympans), on peut constater une légère coloration verte qui n'a pas manqué de soulever de nombreuses interrogations de la part des internautes. Elon Musk a répondu en expliquant qu'elle était due à «».Les premiers tests en conditions réelles devraient avoir lieu d'ici quelques semaines. SpaceX prévoit en effet d'équiper son prototype Starship Hopper de trois de ces moteurs afin d'atteindre l'orbite basse.Sur la version finale du BFR, SpaceX entrevoit d'équiper son véhicule spatial Starship avec 7 de ces moteurs Raptor, alors que l'étage principal du combo, Super Heavy, en comportera 31 !