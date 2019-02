Mr Stevens, le navire de SpaceX, très proche d’un essai de récupération de coiffe réussi

Mr Stevens © SpaceX

À quand une tentative réussie pour Mr Stevens ?

One of Mr. Steven's final West Coast fairing recovery tests before shipping out for the East Coast. Wait for it... pic.twitter.com/A7q37Gpllu — SpaceX (@SpaceX) 30 janvier 2019

Un élément couteux et difficile à produire

, le navire de récupération des coiffes des fusées de, n'était à vraiment pas grand-chose de récupérer la demi-coiffe avec son large filet tendu dans l'air à l'aide de ces quatre bras en acier. Pourtant larguée à l'aide d'un hélicoptère dans le cadre d'un test de récupération, la demi-coiffe a bel et bien touché le filet de Mr Stevens avant de rejoindre les eaux salées de l'océan Pacifique. La vidéo ci-dessous, publiée par SpaceX sur Twitter nous montre le déroulement des opérations, mais surtout à quel point cette tâche qui nous semble abordable se révèle finalement assez complexe à mettre en œuvre.Cette difficulté provient surtout du fait que les coiffes doivent être récupérées sèches, hors de l'eau. Effectivement, le contact avec l'eau salée est extrêmement corrosif, notamment pour les éléments sensibles qui constituent la coiffe. Bien que le repêchage en mer soit la solution la plus facile, SpaceX tente de développer une alternative afin de récupérer des coiffes réutilisables et en bon état de fonctionnement. Séparé en deux au moment de libérer sa charge utile, les demi-coiffes sont ralenties et guidées par des parachutes équipés de GPS. SpaceX espère être en mesure de récupérer les deux parties de la coiffe en déployant deux navires Mr Stevens à chaque lancement de Falcon 9.La coiffe est un élément essentiel puisque c'est elle qui protège la charge utile lors de la traversée de l'atmosphère terrestre du lanceur. Seulement, elle représente un coût important, environ 6 millions de dollars (10 % du coût total du lanceur), mais est surtout assez difficile à produire. SpaceX entend être en mesure de récupérer jusqu'à 50 % des coiffes de ses lanceurs dans les années à venir.Notons tout de même que l'entreprise américaine semble ici très proche de la réussite. Alors que les premiers essais de récupération de coiffe avaient manqué leur cible de plusieurs centaines de mètres, il n'était plus question que de quelques centimètres dans ce dernier essai, la coiffe touche même le filet avant de glisser dans l'océan !