Trump aurait proposé un "budget infini" à la NASA pour envoyer des astronautes sur Mars

© New York Magazine

Trump veut offrir un budget quasi illimité à la NASA

Trump veut prendre les choses en main

Source : New York Magazine

Cette nouvelle déclaration rapportée par le New York Magazine est tirée du livre, rédigé par Cliff Sims, l'ancien conseiller spécial du président. Dans cet ouvrage, l'auteur lève le voile sur les nombreuses facettes de. Il revient notamment sur la passion de ce dernier pour la conquête spatiale. Il aurait développée cette fascination suite à un entretien téléphonique avec l'équipage de la station spatiale internationale en avril 2017.Suite à cet appel, le président a appuyé son souhait de permettre à lad'envoyer ses équipes sur Mars le plus rapidement possible. Ainsi, Trump aurait eu un échange assez surréaliste avec Robert Lightfoot Jr., le dirigeant de l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace. Juste avant de s'entretenir avec les membres de l'ISS durant un entretien diffusé à la télévision américaine,aurait appelé Lightfoot pour lui demander s'il serait possible d'envoyer des hommes sur Mars très bientôt.Une requête abrupte qui «», d'après Cliff Sims. Trump aurait également déclaré : «Malheureusement pour l'ambitieux président des USA, las'est montrée assez frileuse à cette idée. En effet, Lightfoot a pointé du doigt des problématiques logistiques majeures qui ne permettraient pas de mener à bien la mission en si peu de temps. D'après Sims, Trump était visiblement déçu de cette réponse. Durant le fameux entretien télévisé avec l'équipage de l'ISS, le président est revenu sur ce sujet avec l'astronaute Peggy Whitson. Cette dernière a également mentionné des défis technologiques importants.Pour couronner le tout,a alors répondu qu'il voulait des astronautes sur Mars «». Il a ensuite terminé en annonçant qu'il comptait bien accélérer l'avancement de ce projet. De quoi lancer une nouvelle course à la montre, comme celle d'Apollo dans les années 60 ?