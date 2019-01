En plein "shutdown", les employés de la NASA supplient de pouvoir retourner travailler

Une situation difficile à gérer pour de nombreux salariés

Aux origines du shutdown

Houston a un problème. Voilà plus de trois semaines que les employés du centre spatialde la, situé au Texas, sont au chômage forcé à cause du. Et cette situation devient intenable pour eux.Ils ont ainsi décidé de manifester leur détresse mardi dernier, en se réunissant devant leur lieu de travail. «», a déclaré l'un d'entre eux, Justin Bautista, au micro de la chaîne locale KPRC 2 . Il a déploré devoir faire face à un gel de son salaire, alors qu'il devait assurer le remboursement de dettes accumulées pendant ses études.De la même façon, des représentants du personnel ont mentionné le cas de parents célibataires ou de couples dont les deux membres sont employés dans ce centre de la NASA. Autant d'exemples de salariés qui sont aujourd'hui confrontés à une situation financière délicate, à cause de cet incident national.Comment en est-on arrivé là ? Chaque année, le Congrès américain doit approuver le budget fédéral des États-Unis. Si aucun accord n'est trouvé, alors celui-ci n'est pas débloqué et l'État ne dispose pas des fonds nécessaires au fonctionnement de ses services publics. On parle alors de: le pays se trouve partiellement paralysé et les employés de la fonction publique voient leur salaire gelé.En l'occurrence, cette année, c'est la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique qui fait débat. Donald Trump souhaite débloquer environ 5 milliards de dollars à cet effet sur le budget 2019, mais le Congrès s'y refuse. Ce désaccord a donc entraîné undepuis le 22 décembre dernier.Néanmoins, les employés fédéraux ne se retrouvent pas tous sans travail. Certains fonctionnaires, considérés comme essentiels, sont même contraints de continuer leur activité. Avec une petite nuance tout de même : ils ne sont pas payés pour leur travail. C'est notamment le cas d'environ 300 employés de la NASA, en particulier ceux en lien avec la