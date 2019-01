SpaceX veut « s'alléger » de centaines d'emplois pour mieux décoller

SpaceX, une entreprise en bonne santé qui cible ses priorités

Des salariés qui ne devraient pas avoir de mal à rebondir

En 2002, Elon Musk a fondépour donner vie à ses rêves de conquête spatiale et de projets extraterrestres. Aujourd'hui, la société compte 7 000 salariés, mais la direction s'apprêterait à, pour alléger ses coûts. Eric Berger, d'Ars Technica, fut le premier à l'annoncer. La société a confirmé l'information à nos confrères américains de TechCrunch.Tout semblait aller pour le mieux pour SpaceX. En 2017, la société avait réalisé 18 lancements, puis 21 en 2018 , et sans doute encore plus en 2019. Et pourtant, cela ne suffit pas à garnir les rangs de l'entreprise américaine, qui vient de lancer 10 satellites Iridium et qui a dévoilé une photo du premier prototype test de. Alors, pourquoi SpaceX régresse-t-elle ?En réalité, ces coupes budgétaires et cette réduction d'effectif ne sont pas si surprenantes, même si on évoque une rentabilité assurée sur plusieurs années. SpaceX a eu besoin, un temps, de renforcer ses moyens humains au moment où le développement des projetsouétait le plus important. Mais cette phase étant terminée,, ni de construire des dizaines de moteurs Merlin ou Falcon 9 chaque année.Selon Eric Berger, les employés auraient été invités à attendre de recevoir un email leur indiquant s'ils conservaient leur emploi ou non. Mais la société serait prête à assurer plusieurs semaines de salaire, ainsi qu'un accompagnement de carrière.Si en Californie, ce qui sous-entend que les personnes écartées pourront faire valoir leur expérience et leurs compétences pour retrouver (relativement) facilement un emploi, on peut tout de même parler d'atterrissage douloureux.