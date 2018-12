NASA : InSight réalise son premier selfie sur Mars

© NASA

InSight déploie ses ailes et prend la pose

Une mission de deux ans pour comprendre la création des planètes rocheuses

Source : NASA

Pour réaliser ce selfie (une petite tradition depuis l'astromobile Curiosity),a dû prendre pas moins de 11 photos avant de les assembler.Ce portrait a vu le jour grâce aux caméras situées sur son bras robotique. Il est possible d'apercevoir la surface de Mars ainsi que la sonde spatiale avec ses panneaux solaires déployés. D'autres instruments sont également visibles comme l'antenne UHF. Ce selfie a été pris le 6 décembre dernier.Rappelons qu 'InSight s'est posée sur Mars le 26 novembre après un voyage de six mois dans l'espace . Il s'agit de la première mission de la NASA sur la planète depuis 2012. La sonde a pris une multitude de photos depuis qu'elle est arrivée à destination, et a même capturé le bruit des vents martiens . Le cliché ci-dessous représente la zone d'étude de l'appareil. L'image a été recréée à partir de 52 prises de vue différentes. Cette zone fait environ 4 mètres de long sur 2 mètres de large.Pour le moment, les équipes en charge de la mission InSight n'ont pas encore trouvé le lieu où la sonde utilisera ses instruments. Elle embarque par exemple un sismomètre (de conception française !) afin d'étudier les séismes sur place ainsi que les tempêtes de poussière et les impacts de météorites. Une sonde permettra aussi de mesurer la chaleur à l'intérieur de la planète. Enfin, une paire d'antennes aura pour but de suivre les oscillations se situant au pôle Nord de Mars.À l'aide de ces outils, InSight étudiera la structure de la planète rouge pour une durée de deux ans. Le but étant de comprendre les mécanismes donnant naissance aux planètes rocheuses de notre système solaire.