NASA : 41 ans après son décollage, Voyager 2 vient d'entrer dans l'espace interstellaire

Vue d'artiste sur Voyager 2 accompagnée de 9 faits chiffrés © NASA

Voyager 1 et 2 : deux sondes qui ont marqué l'histoire



Gros plan sur Jupiter par Voyager 2 © NASA



La plus grosse lune de Neptune : Triton. Par Voyager 2 en 1989 © NASA

Des données provenant de l'héliosphère : une grande première

Plus qu'un simple voyage de survol des différentes planètes du système solaire, les sondes, lancées respectivement en septembre et en août 1977, ont vu leurs objectifs s'élargir lorsque leur mission primaire fut atteinte en 1989 et 1990.Après avoir permis d'étudier les géantes gazeuses, mais aussi Uranus, Neptune et de nombreux satellites naturels du système solaire et de réaliser des, les deux sondes se sont vu attribuer la mission VIM () afin d'explorer des zones jusque là très peu connues, pour finir par arriver dans le milieu interstellaire.Voyager 1 a déjà atteinten franchissant l'héliopause en 2012, c'est désormais au tour de sa sonde jumellede devenir le deuxième instrument conçu par l'homme à franchir cette frontière, comme l'indique la NASA dans son communiqué de presse L'agence spatiale américaine indique que ses chercheurs ont déterminé que la sonde avait franchi l'héliopause le 5 novembre, à. Les instruments embarqués par Voyager 2 sont toujours en état de fonctionnement, seulement les communications entre la sonde et la Terre sont décalées d'environ 16 heures, en raison de cette incroyable distance.Contrairement à sa jumelle qui l'a perdu dans les années 80, Voyager 2 dispose encore de(PLS) et c'est grâce à lui que la NASA vient d'obtenir une solide preuve de son entrée dans le milieu interstellaire. Avant le 5 novembre, le PLS a observé une forte chute du flux de plasma provenant du Soleil (plus connu sous le nom de vent solaire) et, depuis cette date, plus aucun flux n'a été détecté.John Richardson, l'un des chercheurs en charge de l'instrument PLS, ne dissimule pas sa joie : «». L'homme, qui est également chercheur au Massachusetts Institute of Technology de Cambridge, ajoute : «».Les deux sondes n'ont pas pour autant quittépuisque l'on considère à l'heure actuelle que cette frontière se situe au-delà du nuage de Oort, dont la limite externe constituerait la frontière gravitationnelle du système solaire. Il faudra environà Voyager 2 pour l'atteindre et pas moins de 30 000 ans pour le survoler. Or, le générateur électrique des deux sondes devrait probablement cesser de les alimenter en énergie d'ici quelques années.La NASA envisage toutefois d'envoyer une autre sonde dans cette région du système solaire afin d'y étudier les rayonnements cosmiques, ainsi que l'héliosphère.- Interstellar Mapping and Acceleration Probe - devrait décoller en 2024 !