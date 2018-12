Une nouvelle cargaison envoyée à l'ISS par le lanceur Falcon 9 de SpaceX

© NASA Television

Un lancement réussi non sans difficultés

Un planning chargé pour l'ISS en décembre

Initialement prévu pour le 4 décembre, le lancement du lanceuret de la capsulea finalement été reculé au lendemain à cause ... des souris qui logent à bords de l'ISS !Ces résidents un peu particuliers de la station spatiale internationale sont, comme vous pouvez vous en douter, des cobayes qui font l'objet d'une étude scientifique visant à étudier les « changements physiologiques » d'un vol spatial sur l'organisme. Or, la cargaison de réapprovisionnement contenait de la nourriture pour ces rongeurs dont plusieurs lots présentaient des traces de moisissures. Le lancement a donc été retardé le temps d'enlever les produits incriminés et de s'assurer que plus aucune trace ne subsistait.Après avoir décollé et propulsé la capsule Dragon dans l'espace, SpaceX a été confronté à un léger problème puisque le modèlede la Falcon 9, utilisé pour la première fois dans le cadre d'une mission CRS -- n'a pas atterri sur la terre ferme comme cela était prévu. Une panne de la pompe hydraulique d'un des ailerons en titane du lanceur serait la cause d'un amerrissage forcé, mais le lanceur «» selon un tweet d'Elon Musk, qui ajoute qu'un navire est parti le récupérer.La capsule Dragon atteindra l'ISS ce samedi 8 décembre et permettra de ravitailler les nouveaux occupants qui sont arrivés sains et saufs après la réussite du lancement de lale lundi 3 décembre.Deux cosmonautes russes devraient réaliser une sortie dans l'espace le 11 décembre, alors que la capsule Soyouz, dans la nuit du 19 au 20 décembre, ramènera sur la terre ferme les trois occupants qui viennent de passer plus de six mois dans l'espace.