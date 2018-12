L'administrateur de la NASA clos l'épisode du joint d'Elon Musk

Elon Musk prié de mettre marijuana et alcool au placard

Une évaluation de sécurité nécessaire pour réduire les risques

On ne reverra pas de sitôt Elon Musk en train de tirer une bouffée sur un joint, sur un podcast ou ailleurs ! C'est du moins ce qu'a assuré Jim Bridenstine aux journalistes lors d'une conférence de presse.Le patron de la NASA a déclaré s'être entretenu plusieurs fois avec le fondateur de SpaceX et assure que Elon Musk, en faisant bien entendu référence à l'interview retransmise en direct dans le podcast. Bien que la possession et la consommation de marijuana soient légales dans la région où a eu lieu le podcast (la Californie), nombreux sont ceux qui ont trouvé son geste déplacé, à l'instar de Jim Bridenstine qui estime que ce comportementConcernant l'évaluation portant sur la culture d'entreprise, la sûreté, et le respect d'un environnement professionnel sans drogues chezet, Jim Bridenstine déclare en avoir donné l'ordre lui-même et précise que la NASA souhaitait quoi qu'il en soitIl a par ailleurs déclaré à l'AFP :. Il continue en ajoutant :L'agence spatiale qui fête en 2018 ses 60 années d'existence se prépare en effet à envoyer ses astronautes à destination de l'ISS grâce à la capsuleet au. Un premier vol inhabité devrait être réalisé le 7 janvier 2019 à l'aide d'un lanceur Falcon 9 , il transportera tout de même du fret et ira s'amarrer à l'ISS. Le premier vol habité pourrait quant à lui avoir lieu en juin 2019 pour SpaceX et un peu plus tard pour Boeing.