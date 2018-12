Objectif Lune : la NASA annonce un ambitieux partenariat pour ses missions lunaires

Le lander proposé par Lockheed Martin © NASA

Des missions qui pourraient débuter dès 2019

Une base lunaire, tremplin pour conquérir Mars ?

Source : NASA

Dans le cadre du programme commercial CLPS -- laannonce avoir conclu un partenariat avec neuf entreprises privées américaines.On y retrouve notamment, qui a déjà contribué à la réussite de plusieurs missions comme celle de InSight dont il est le constructeur. Les noms des huit autres entreprises sont bien moins connus du grand public :, ou encoreIci, pas deou de, la NASA évoque en effet «», alors que ces deux dernières entreprises ont été choisies dans le cadre du programme Commercial Crew Development (CCDeV) pour des vols habités , ainsi que des cargaisons de fret, à destination de l'ISS.Une enveloppe desera allouée au CLPS dans les 10 ans à venir, une somme qui sera répartie sur les différents prestataires qui répondront aux appels d'offres. Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, a déclaré : «». Il ajoute, pour présenter ce nouveau modèle économique : «». De nombreux critères seront retenus pour choisir les meilleurs sous-traitants, notamment la faisabilité technique, le prix et le calendrier. Les missions pourraient débuter dès 2019.Depuis la signature en 2017 de la «» et la promesse de Donald Trump (qui avait déclaré «», à propos de la Lune), la NASA continue de recentrer ses activités comme nous le montre la récente vidéo. Cette directive ordonne en effet à l'agence spatiale(en orbite) qui serait utilisée comme un tremplin pour un vol habité à destination de Mars , le tout en s'appuyant sur le secteur privé.Selon la NASA, les contrats CLPS «». Le calendrier est d'ailleurs extrêmement ambitieux puisque, outre le départ de charges utiles dès 2019, la NASA compteet envoyer des astronautes sur une orbite lunaire plus lointaine que celle des missions Apollo. À cet effet, le chef du directorat scientifique de la Nasa, Thomas Zurbuchen a expliqué que l'une des premières charges utiles livrées sur la Lune embarquera des instruments scientifiques pour mesurer les radiations, ainsi que d'autres valeurs d'une importance cruciale pour les futurs astronautes.Sur son site internet, la NASA présente également les neuf modèles d'atterrisseurs mis au point par ces entreprises privées.faisait d'ailleurs partie des finalistes de la Google Lunar X Prize , qui a malheureusement fini par être annulée.