La NASA a choisi le point d'atterrissage du rover Mars 2020

Le cratère de Jezero (au centre). En couleurs : les sédiments composés en grande partie d'argiles et de carbonates © NASA/JPL/JHUAPL/MSSS/Brown University

Mars 2020 : une copie perfectionnée de Curiosity

Deux sites à explorer pour Mars 2020 ?

Le roverquittera la Terre, comme son nom l'indique, en 2020. La fenêtre de lancement sera ouverte entre le 17 juillet et le 5 août de cette même année et son atterrissage sur la planète rouge est prévu pour février 2021.Mars 2020 est, dans sa conception, une copie presque à l'identique du roverqui arpente la surface de Mars depuis 2012. Elle ( oui, les rovers de la NASA sont des « elles » ) a cependant été perfectionnée par la NASA, à commencer par sa charge utile qui a été complètement revue pour remplir les objectifs de la mission. Ainsi, Mars 2020 embarquera avec elle pas moins de, qui permettront de nous transmettre des images et des vidéos comme aucune autre mission auparavant.D'autres modifications ont également été apportées afin de diminuer les risques à l'atterrissage et d'en améliorer la précision, ce qui sera loin d'être inutile puisque le cratère de Jezero est une zone particulièrement complexe qui a d'ailleurs été déjà été rejetée plusieurs fois comme site d'atterrissage en raison de ses rochers, des dunes de sables et autres falaises qui la composent.Forte de ses nombreuses expériences avec les rovers Curiosity et Opportunity ayant tous deux parcourus de nombreux kilomètres sur Mars, la NASA pourrait également travailler sur une mission étendue qui consisterait à envoyervers un deuxième site d'exploration baptisé. Situé à une vingtaine de kilomètres du cratère de Jezero, Midway possèderait lui aussi un environnement riche du point de vue de l'exobiologie et de la géologie. Midway faisait par ailleurs partie des 4 sites d'atterrissages parmi lesquels le cratère de Jezero a été choisi.À l'instar du programme ExoMars 2020 initié par l'ESA en partenariat avec le- après que la NASA s'est retirée du projet en 2011 - le principal objectif de la mission consiste à rechercher des traces d'une forme de vie grâce à des indices de signatures d'origine biologiques, dites « biosignatures ». Pour cela, le rover ExoMars 2020 sera capable de forer jusqu'à deux mètres de profondeur.Le rover de la NASA, Mars 2020, n'est pas équipé pour creuser au-delà des 5 cm de profondeur. Mais il aura d'autres objectifs que son cousin ExoMars, puisqu'il sera également chargé de préparer les éventuelles futures missions habitées sur le sol martien, notamment en analysant les conditions régnant à la surface de la planète rouge. Pour cela, les échantillons qu'il prélèvera pourront être rapportés sur Terre. Ce ne sera pas le cas pour le rover de l'ESA.