SpaceX : la firme d’Elon Musk est priée d’améliorer le ramassage de ses déchets

Un résidu de mission SpaceX

SpaceX assure faire de son mieux

Drôle de trouvaille pour le garde-côte de la plage d'Outer Banks, en Caroline du Nord. L'homme a en effet trouvé un morceau de métal de trois mètres de long sur deux de large, tellement lourd qu'il a dû être déblayé à l'aide d'un chargeur frontal.Après avoir contacté, les responsables du parc national auquel est rattachée la plage ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un composant d'une fusée. L'entreprise d'Elon Musk a précisé qu'il s'agissait bien d'une « petite » pièce issue de l'un des 12 lancements de fuséequi ont eu lieu au cours de l'année. Une pollution qui n'est pas sans rappeler l'accumulation des déchets en orbite autour de la Terre.C'est la deuxième fois qu'un composant de la fusée est retrouvé abandonné. Il y deux ans, plusieurs morceaux étaient déjà tombés sur deux îles différentes en Indonésie. En France aussi , des agriculteurs bretons ont eu la surprise de retrouver une partie du « nez » d'une capsule Dragon d'un Falcon 9.L'entreprise, qui s'apprête à emmener les astronautes de la NASA sur l'ISS , a en effet déjà prouvé à maintes reprises être en mesure de récupérer lanceurs et vaisseaux. Cependant, elle a peut-être encore quelques efforts à fournir en ce qui concerne les débris générés par le lancement de ses fusées.Des débris qui ne sont d'ailleurs pas toujours anodins puisqu'il peut parfois s'agir de pièces coûteuses et potentiellement réutilisables. SpaceX n'a par exemple pas réussi, un peu plus tôt cette année , à sauver une partie de la coiffe du Falcon 9, d'une valeur de six millions de dollars.L'entreprise affirme également travailler sur la récupération d'objet plus petits, tels que les carénages. C'est en effet la mission du navire nommé « Mr Steven ». Mais la mission est loin d'être évidente, comme le rappelle un porte-parole de SpaceX :