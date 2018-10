SpaceX : un atterrissage à succès pour le Falcon 9 sur la côte californienne

Revivez le décollage de Falcon 9

SpaceX, des projets en masse

Après une semaine ternie par le report des tests de la capsule Dragonfly en janvier 2019 , la compagnie privée américaine spécialisée dans les domaines de l'astronautique et du vol spatial,, peut retrouver le sourire : son lanceura parfaitement rempli sa mission menée pour la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), l'agence spatiale argentine. L'objectif : mettre en orbite basse le satellite Saocom 1A.C'est de la base aérienne militaire de Vanderberg, située en Californie, que le Falcon 9 a décollé, le dimanche 7 octobre à 19h21, heure locale, apprend-on dans le communiqué de presse mis en ligne par l'entreprise. Diffusé en direct sur internet, l'envol du lanceur s'est effectué sans encombre. Douze minutes après le décollage, le satellite Saocom 1A s'est détaché de l'engin pour se mettre en orbite autour de la Terre. Un succès.Mais surtout, cette mission somme toute banale de nos jours revêtait des enjeux plus qu'important pour SpaceX : récupérer le premier étage du lanceur dans une zone située à proximité du spot de lancement. Si la firme dirigée par Elon Musk est déjà parvenue à faire ré-atterrir l'un de ses lanceurs, jamais ce dernier n'est véritablement « revenu sur ses pas ». Dans l'idée, Falcon 9 a décollé d'un point A, pour se poser sur ce même point A.La Saocom 1A sonne donc un petit succès de taille pour les équipes de la société californienne, dont les projets au cours des prochaines années s'annoncent nombreux.Du premier vol habité SpaceX prévu en juin 2019 à un voyage autour de la Lune en passant par du covoiturage spatial , Elon Musk ne manque pas d'idées et d'ambition.