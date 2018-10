NASA : on connaît la date du premier vol humain avec une fusée SpaceX

Un vol à destination de l'ISS

Quatre vols « tests » pour commencer

Après avoir subi de nombreux reports, la NASA a enfin fixé une date pour le voyage de ses deux astronautes vers la station spatiale internationale.qui compte, à terme, utiliser les fusées de SpaceX et de Boeing pour envoyer ses astronautes à bord de l'ISS . Par ailleurs, le calendrier de vol débutera en janvier 2019 avec le lancement d'une capsule Crew Dragon de SpaceX pour un vol non habité, puis en mars 2019 pour le Starliner de Boeing. Le premier vol habité du Starliner est quant à lui prévu pour août 2019.La NASA a néanmoins tenu à préciser que d'éventuels reports pourraient encore être observés : «», a déclaré Phil McAlister, directeur des vols privés à la Nasa. «».En outre, la NASA a indiqué qu'elle communiquerait désormais chaque mois sur le calendrier de lancement.Contrainte d'acheter des places à bord de la fusée russe Soyouz depuis 2011, la NASA espère bien que ces quatre vols tests seront concluants et qu'ils seront bien lancés en 2019. Le contrat liant l'agence spatiale américaine avec la Russie expire en effet en novembre 2019, l'objectif est donc de pouvoir assurer le transport de matériel et d'astronautes vers l'ISS avant cette date.. Une fois la phase de test achevé, les missions suivantes sur l'ISS devraient durer environ 6 mois, comme c'était le cas auparavant avec les vols Soyouz.