SpaceX : les premiers tests de la capsule Dragonfly repoussés à janvier 2019

« Nous devons encore régler quelques modalités administratives »

Boeing dans le sillage de SpaceX

La patience sera de mise du côté des équipes de. A quelques mois des premiers tests de Dragonfly, vaisseau cargo spatial imaginé et crée par l'entreprise d'Elon Musk, le cahier des charges de la capsule semble avoir quelque peu changé. Le premier vol sans passager de l'engin spatial, à la base prévu en décembre 2018, a été repoussé au moins d'un mois par les dirigeants de la compagnie et de la NASA.Le vice-président de SpaceX, Hans Koenigsmann, a en effet exprimé ses inquiétudes quant à de potentiels problèmes administratifs susceptibles de retarder les essais, apprend-on par le biais de Space News , relayé par le site Space.com , a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé à la 69édition de l'International Astronautical Congress, organisé à Bremen, en Allemagne.Une fois cet obstacle franchi, SpaceX recevra le feu vert pour envoyeren direction de l'ISS (International Space Station), sur laquelle il s'accostera avant de se détacher et de retourner sur Terre. L'ensemble de ces tests serviront à démontrer que tous les systèmes sont bel et bien prêts à accueillir les membres d'équipage que sont Bob Behnken and Douglas Hurley, dont le vol officiel aura lieu dans le courant du mois de juin 2019.Le fait est qu'une certaine pression concurrentielle pousse la compagnie californienne a respecter son calendrier. Boeing, son meilleur ennemi, effectuera lui aussi un premier test sans passager au premier trimestre 2019 - en mars plus précisément - avant de se lancer dans le grand bain quelques mois plus tard : en août, soit deux mois après SpaceX.La course est lancée.