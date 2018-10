Space Apps : la NASA fait son hackathon en octobre (et il passe par Paris et Lyon !)

Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Les sujets du Space Apps 2018

Construire

Aidez à comprendre la Terre

Volcans, icebergs et astéroïdes

Ressources de la planète, problèmes et solutions

La cryosphère

Science et exploration spatiale.

Comment participer au hackathon de la NASA ?

25 000 participants, 2 000 projets : voilà deux chiffres qui démontrent bien l'engouement autour du hackathon organisé l'an passé par la NASA. L'expérience est ainsi renouvelée, et deux villes françaises (contre une seule l'année dernière) participent aux festivités.Au début du mois d'août 2018, la NASA a révélé les six thèmes principaux de son hackathon :Les thèmes, volontairement très larges et ne donnant que peu d'informations, permettent déjà aux participants de cibler le projet dans lequel ils veulent se lancer, et peut-être même de commencer à structurer une équipe. Car comme tout bon hackathon, il ne s'agit pas de se présenter et de mener un travail en solitaire... au contraire !. Les solutions proposées doivent être innovantes et applicables dans le cadre de la vie, sur Terre ou dans l'espace !. À Paris, c'est au Carrefour Numérique, au niveau -1 de la Cité des Sciences, que se déroulera la manifestation. Il faut s'inscrire au préalable sur le site de la NASA , puis se rendre à la réunion préparatoire le vendredi 19 octobre de 19 heures à 21 heures. Ensuite, le challenge débutera le samedi 20 octobre à partir de 10 heures pour se poursuivre jusqu'au dimanche.Pour celles et ceux qui veulent participer au hackathon de la NASA dans la région lyonnaise, rendez-vous au. Là encore, une réunion préparatoire aura lieu le vendredi, avant le lancement du défi dès le samedi. Les inscriptions se font en ligne sur le site de l'association