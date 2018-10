Vie extraterrestre : la NASA va chercher des "technosignatures"

Une étape importante pour la recherche de vie extraterrestre

Technosignatures et SETI : la quête infinie

Presque quotidiennement, la NASA découvre de nouvelles exoplanètes dont certaines, à l'instar de Proxima b , pourraient bien être habitables. Bien que les agences spatiales soient encore dans l'incapacité de réellement observer de manière approfondie ces milliers de planètes qui se trouvent hors de notre système solaire, on ne peut que constater que la recherche a fait un immense bond en avant grâce à des missions comme celle de Kepler , si bien que nous nous trouvons peut-être aujourd'hui à l'aube d'une découverte majeure.C'est du moins ce que l'on est en mesure d'espérer grâce à cette nouvelle méthode avancée que la NASA compte mettre au point. Au-delà de la recherche de vie microbienne, comme c'est le cas sur la Lune et sur Mars, et de la détection grandissante d'exoplanètes, la recherche de technosignatures annonce une nouvelle étape dans la potentielle découverte de vie extraterrestre.Lessont les preuves scientifiques de l'existence d'une vie intelligente, passée ou présente, mise en lumière grâce aux technologies auxquelles cette forme de vie a recours. À titre d'exemple, les ondes radio que nous émettons, ou les lumières de nos villes visibles depuis l'espace, sont des technosignatures qui prouvent notre présence sur terre.La NASA explique dans son communiqué :La recherche de technosignatures est cependant bien différente des projets(«») qui ont été menés depuis les années 60. Ces projets se concentraient en effet presque exclusivement sur la recherche de technologies similaires à celles que nous utilisons (particulièrement les signaux de communications) ; or, si une vie intelligente a émergé en dehors de notre système solaire, il y a de grandes chances qu'elle utilise des technologies différentes et plus avancées que les nôtres.Il est donc difficile d'imaginer les technosignatures qui pourraient être émises par d'hypothétiques civilisations extraterrestres, mais plusieurs pistes sont à l'étude.(une structure qui, si elle existe, permettrait aux extraterrestres de capter l'énergie d'une étoile) seront activement recherchées par la NASA.En outre, l'envoi en orbite du télescope spatial James Webb sera certainement d'une grande importance dans la recherche de technosignatures, puisqu'il sera en mesure d'Par ailleurs, la NASA a organisé un colloque du 26 au 28 septembre, afin, notamment en termes de financement et de recherche.