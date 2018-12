NASA : pour la 1ère fois, une femme est nommée à la Directions des vols

Une carrière menée au sein de la NASA

Source : Cnet

Holly Ridings marque l'histoire de la! L'Institution spatiale américaine a annoncé ce lundi 17 septembre sa nomination en tant que directrice du groupe d'élite des directeurs de vol du centre spatial Lyndon B. Johnson.C'est la première fois en 60 d'années d'existence que la NASA nomme une femme à ses hautes fonctions. Elle remplace un certain Norm Knight, en poste depuis 2012. Elle va diriger à partir d'aujourd'hui une équipe de 32 personnes directrices de vol sur l'ensemble du centre spatial situé à Houston, Texas. Sous ses directives dépendront notamment les missions de laou encore la navette Orion., a expliqué le chef des opérations Brian Kelly.Mme Ridings travaille pour la NASA depuis 1998. Elle a commencé sa carrière en tant que contrôleuse de vols dans le groupe des opérations thermiques. Elle a ensuite gravi les échelons de l'institution en devenant directrice de vol principale sur plusieurs missions.La NASA est sur tous les fronts, notamment en réalisant des partenariats avec des entreprises privées dont la plus connue est sans aucun doute, dirigée par Elon Musk. C'est avec les compétences et infrastructures de l'institution américaine que l'excentrique milliardaire a pu lancer une Tesla dans l'espace il y a quelques mois.