La NASA va placer un laser en orbite pour déterminer la fonte de glace

« Extraordinairement important pour la science »

Atlas, un laser d'une précision chirurgicale

Richard Slonaker, responsable du programmeà la Nasa, a déclaré qu'il s'agissait d'une mission. En effet, depuis l'achèvement de ICESat, la précédente mission qui s'est déroulée de 2003 à 2009, lan'est plus en mesure de déterminer le niveau des glaces sur les pôles de notre planète.En d'autres termes, bien que des relevés aient pu être réalisés à l'aide d'un avion, cela fait presque 10 ans qu'aucune donnée vraiment précise n'a été soumise aux chercheurs s'intéressant à la fonte des glaces. Dans un contexte de réchauffement climatique avec l'évolution constante des émissions CO, il est plus que nécessaire de disposer de mesures fiables concernant la santé des pôles, dont le bon état est essentiel au maintien du climat terrestre., pour, est un instrument capable de projeter son laser 10 000 fois par seconde. À titre de comparaison, celui équipant le premier ICESat envoyait seulement 40 pulsations par seconde. Cette technologie de pointe permettra de prendre des mesures encore plus rigoureuses qu'auparavant, d'une précision telle que la marge d'erreur ne sera que de. Cela permettra aux chercheurs de disposer d'un panel de données extrêmement riche et détaillé et de les aider à comprendre de nombreux phénomènes comme la hausse du niveau des mers et le réchauffement climatique.En outre, ils se pencheront aussi surqui, comme l'explique Tom Wagner, chercheur pour le programme cryosphère de la NASA, est une chose encore mal comprise dans certaines régions des pôles.Le lancement aura lieu sur la base de Vandenberg en Californie, la fenêtre de tir sera de quarante minutes et démarrera à 12h46 GMT. Le satellite sera propulsé par une fusée. En service depuis 1989, la Delta II connaitra ce 15 septembre son tout dernier vol avec la mise en orbite de ICESat-2, la NASA étant maintenant en contrat avecqui propose des lanceurs pour un coût inférieur.