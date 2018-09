La NASA pourrait commercialiser vols, produits et noms de missions

« Nos astronautes sont des héros américains et méritent d'être traités comme tels »

Administrateur de ladepuis avril 2018,semble avoir de nombreuses idées visant àdes multiples opérations spatiales de l'agence, principalement celles menant à la Lune et à Mars. Pour se faire, l'homme songe àles vols spatiaux, une décision qui pourrait mener à une refonte plus globale de l'image de marque de l'entité américaine.De fait, Bridenstine a indiqué qu'un nouveau comité issu du Conseil consultatif se chargerait d'étudier le projet. Le bien nommé Mike Gold, le chef du comité chargé d'étudier la faisabilité du projet a indiqué : « L'objectif du Comité de la réglementation et des politiques sera de s'attaquer aux obstacles à l'atteinte des objectifs de la NASA en fournissant des conseils experts, indépendants et créatifs au conseil et à l'administrateur ».Ainsi, les démarches de la NASA et des astronautes pourraient ainsi être commercialisées, jusqu'aux noms des missions. Si cette initiative venait à être mise en pratique, cela pourrait donner des situations telles que : « Nous avons décollé pour la mission McDonald's vers Mars ». De la même façon, l'image des astronautes américains pourrait également être commercialisée, si bien que leur visage pourrait, par exemple, terminer sur des boîtes de céréales ou autres produits de ce type. Mike Gold a indiqué à ce sujet que les entreprises ne devaient pas avoir à « se tourner vers les cosmonautes russes pour exécuter des opérations commerciales des publicités, NDLR. Nos astronautes sont des héros américains et méritent d'être traités comme tels ».Néanmoins, Jim Bridenstine ne sait pas encore s'il est possible de commercialiser les activités spatiales de la NASA et l'image des astronautes. De façon générale, de nombreuses questions éthiques devront être prises en considération avant qu'une décision ne puisse être réellement actée.