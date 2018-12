L’avion de Stratolaunch veut lancer ses fusées en orbite

Stratolaunch, le plus gros avion au monde

Dans un billet daté du 20 août, le cofondateur de Microsoft, Paul Allen indique avoir pris de nouvelles décisions concernant sa société Stratolaunch. À l'origine, il était prévu que l'activité de cette dernière ne se focalise que sur son gigantesque avion chargé de lancer des fusées (autrement dit des lanceurs) en orbite afin d'y déposer des satellites. Néanmoins, Stratolaunch souhaite désormais construire sa propre flotte spatiale et dévoile plusieurs types de véhicules pour « une capacité de lancement flexible sans pareille ».Pour rappel, le porteur Stratolaunch est actuellement considéré comme le plus large avion au monde. Équipé de six réacteurs et deux fuselages pour un total de 220 tonnes, son envergure est de 117 mètres, soit environ la taille d'un terrain de football. Jusqu'ici, les tests se sont exclusivement focalisés sur des expériences pratiquées sur le sol de la base si bien que le gigantesque avion n'a pas encore effectué de premier vol. À l'origine, celui-ci était prévu pour cet été , mais il semble qu'il a été repoussé. Si le test se passe bien, l'on peut supposer que cela influencera le potentiel commercial du véhicule aérien.

«...la mise en place de votre satellite sera bientôt aussi facile que la réservation d'un vol. »

De fait, Paul Allen a annoncé que l'entreprise se tournait désormais vers la construction de sa propre flotte spatiale. Au total, celle-ci se composera de quatre appareils qui seront lancés en vol par le porteur Stratolaunch. Le lanceur léger Pegasus, construit par Orbital ATK, devrait le premier à être projeté en orbite avant que les autres appareils ne prennent leur envol. Par la suite, Stratolaunch a l'ambition d'envoyer en orbite une navette spatiale contenant des équipements ou des personnes à son bord.De fait, Pegasus devrait prendre son envol en 2020 puisqu'il a déjà réussi une trentaine de vols, là où le projet de navette spatiale ne constitue encore qu'un projet. Quant aux fusées conçues par la compagnie, il est prévu qu'elles soient fonctionnelles en 2022.