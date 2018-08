La NASA compte renvoyer des astronautes sur la Lune dans moins de 10 ans

Le Lunar Orbital Platform-Gateway, passerelle vers la Lune

Plusieurs missions essentielles avant de marcher sur la Lune

L'agence gouvernementale américaine a détaillé son programme de construction d'une station spatiale en orbite autour de la Lune. Le programme prévoit dans ce cadre d'amener des astronautes à fouler de nouveau le sol lunaire... en 2026 !Le dernier homme à avoir marché sur la Lune est Eugene Cernan, le 14 décembre 1972. Depuis cette date, l'Homme n'est plus retourné sur l'astre lunaire.ont fait ce « grand pas pour l'humanité », amis ils pourraient bien être plus nombreux à l'avenir.Première étape pour y parvenir : la construction du poste avancé d'exploration, le Lunar Orbital Platform-Gateway.devrait commencer à être assemblée en 2022. Elle sera un « avant-poste », pour explorer ensuite Mars, ses satellites, des astéroïdes, mais aussi la Lune. Son fonctionnement devrait être effectif en 2024.Plusieurs missions vont être lancées dans les années à venir : EM-1, EM-2, ou encore Europa Mission. EM-1 va permettre de lancer le module Orion, inhabité, vers la Lune. EM-2 sera une mission confiée à des astronautes avec un vol autour de la Lune. Enfin, Europa Mission est une initiative pour explorer une des lunes de Mars.Ensuite, en 2024,Il faut toutefois que des équipements soient développés pour permettre ensuite d'aller et revenir sur la Lune. Un module d'atterrissage doit notamment être mis au point, et des robots d'exploration dédiés sont à l'étude. Des partenariats avec des structures privées sont possibles pour développer toutes ces technologies.pour revoir une personne sur la Lune. Donald Trump, qui pousse le développement de la NASA et qui n'a jamais caché son intérêt pour le spatial, ne devrait donc pas voir un homme marcher à nouveau sur la Lune durant son mandat, ni même son second si ce dernier est réélu. Il avait pourtant évoqué à demi-mot cette possibilité lors d'échanges informels avec des astronautes de la station ISS...