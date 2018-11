La NASA dévoile deux apps « originales »

© NASA

Vers l'infini et au-delà !

Nous avons forcé notre gentil stagiaire à tester l'application ; il était ravi.

Mais quelle mouche a bien pu piquer la NASA ?Alors que l'agence gouvernementale américaine ne déploie la plupart du temps que des applications sérieuses et bien souvent peu intéressantes pour le commun des mortels, il semblerait qu'elle ait cette fois-ci fait le choix d'un peu plus de légèreté, voire même, de carrément suivre la mode, avec ses 2 dernières créations : Exoplanet Excursions » propose ainsi aux possesseurs d'HTC Vive et d'Oculus, une expérience 3D permettant de voyager à travers le système TRAPPIST-1, afin de pouvoir y découvrir des « interprétations d'artistes » des nombreuses planètes qui s'y trouvent.Et si cette application vous semble encore un peu trop sérieuse, alors que dire de « NASA Selfies » qui, comme son nom l'indique, permet de se prendre en photo devant différents repères cosmiques bien connus, tels que la nébuleuse d'Orion.Cependant, comme le rapporte le site Engadget, il y a fort à parier que cette dernière application ne permette de s'amuser que pendant quelques minutes, et qu'on se retrouve ainsi peu de temps après, directement de retour sur Snapchat ou encore Instagram, applications proposant de bien plus nombreux filtres, et Ô combien plus divertissants.