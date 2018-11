La NASA publie 19 000 heures de retranscription audio de la mission Apollo 11

Des milliers d'heures d'enregistrements historiques

Apollo 11 en quelques lignes

Si la plus célèbre phrase de la mission Apollo 11 est sans aucun doute celle-ci, il est aisé d'imaginer qu'elle n'a pas été la seule à être prononcée durant le long voyage réalisé par les astronautes Neil Armstrong, Edwin « Buzz » Aldrin, et Michael Collins, à bord de la fameuse fusée se dirigeant vers la Lune.Et c'est justement ce que démontrent les pas moins de 19 000 heures d'enregistrements audio publiées par la NASA, et permettant ainsi à quiconque d'écouter les nombreux échanges entre l'équipage d'Apollo 11 et « Houston » durant leur vol.Les enregistrements sont disponibles sur le site créé par l'université du Texas à Dallas, Explore Apollo Apollo 11 est la mission du programme spatial américain Apollo, ayant permis pour la première fois à des hommes de se poser sur la Lune.La mission a été lancée depuis le Kennedy Space Center le 16 juillet 1969. Après un voyage d'environ 4 jours, le 20 juillet 1969, la Saturn V embarquant les 3 astronautes alunit. L'équipage restera sur la Lune 21 heures et 22 minutes, dont 2 allouées à une sortie extravéhiculaire. Ils récolteront plus de 20 kg de de roche lunaire durant la mission, avant de redécoller pour amerrir dans l'océan Pacifique le 24 juillet.