Une nouvelle espèce de mini-raptor découverte en Mongolie

Crédit illustration : Do Yoon Kim

Un spécimen potentiellement très jeune

Lointain cousin des dinosaures rattachés à la famille des oviraptorosaures, dont de nombreux fossiles ont été découverts dans la vallée de Nemegt, len'est pas sans évoquer le vélociraptor en termes de silhouette. À ceci près qu'il se révèle plus petit (bien que certains spécimens aient pu mesurer jusqu'à huit mètres de long). Son crâne, relativement compact, s'apparente pour sa part à celui d'un perroquet, note Cnet US On apprend du rapport publié par les chercheurs sur PLOS ONE que le spécimen découvert devait être, comme semble en témoigner la taille des fémurs de l'animal. Si la mise au jour de fossiles de petite taille a déjà trompé la communauté scientifique par le passé (ces derniers étaient alors classifiés comme de nouvelles espèces, à tort), le spécimen découvert en Mongolie appartiendrait bien àjusque alors.Le rapport détaille par ailleurs que les mâchoires du Gobiraptor minutus devaient - de par leur taille restreinte - le limiter à un régime alimentaire bien particulier, essentiellement basé sur. L'animal n'avait donc probablement rien d'un grand chasseur.Comme le note l'étude, la découverte, toujours sur la formation de Nemegt, d'une autre espèce appartenant au clade des oviraptorosaures indique quedurant le Crétacé supérieur. Cependant, la Mongolie n'a pas le monopole des oviraptorosaures, d'autres individus de cette espèce ayant été mis au jour ces dernières années en Amérique du Nord, et même en Angleterre.