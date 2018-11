McLaren dévoile Speedtail, l'hypercar hybride de tous les superlatifs

La McLaren la plus rapide jamais produite

De 0 à 300 km/h en 12,8 secondes

Bugatti Chiron ou Koenigsegg Agera RS n'ont qu'à bien se tenir : ladébarque. La Speedtail se positionne différemment de la, dernière hypercar en date dévoilée par les Anglais, et ne joue pas dans la même cour. L'objectif est clair : la vitesse, plus que le circuit et la compétition en peloton.La ligne de la voiture évoque les véhicules des 24 Heures du Mans, longues et effilées. La Speedtail affiche une longueur de 5,13 m, et les efforts sur la partie arrière, très tirée, assurent une faible traînée. McLaren indique que la Speedtail est la voiture la plus aérodynamique jamais conçue dans ses ateliers. Conçue par les designers et les ingénieurs de façon à ce que le flux d'air passe autour de sa forme fuselée comme une vague, elle ne présente aucun « obstacle » du nez au capot arrière. Pas de rétroviseurs : des caméras se chargent de communiquer ce qui se passe derrière.Présenté comme un modèle exclusif et haut de gamme, la Speedtail se destine à une clientèle très restreinte, avec seulement 106 exemplaires prévus. On retrouve à bord trois places et tous les codes du luxe, un univers inspiré des yachts et de la haute couture. Bref : une voiture qui n'est pas destinée à « monsieur tout le monde », et dont McLaren assure que les possibilités de personnalisation sont très importantes.Le 0 à 100 km/h ? C'est dépassé.. L'engin affiche une vitesse de pointe de 403 km/h. Pas mal, pour un véhicule de près d'1,5 tonne équipée d'une technologie hybride électrique / essence, qui fait ainsi mieux qu'une