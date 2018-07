La NASA dévoilera son nouvel équipage d’astronautes le 3 août

Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Des lancements prévus depuis le sol américain



Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Un premier vol inaugural pour 2020

Modifié le 30/07/2018 à 10h54

Les astronautes participant aux vols d'essai et inauguraux seront présentés au public le 3 août à 15 h 00 GMT, l'évènement sera retransmis en direct sur NASA TV (accessible depuis le site officiel de la NASA).Les représentants de Boeing et de SpaceX seront présents, tout comme les directeurs du Johnson Space Center et du Kennedy Space Center, d'où partiront les vols à destination de la station spatiale internationale. Les astronautes se prêteront également aux questions des internautes sur la page Ask Me Anything de Reddit à partir de 16 h 30 GMT.C'est la première fois depuis 2011 et l'arrêt des lancements de la navette spatiale américaine, que les astronautes de la NASA pourront décoller depuis le sol américain. Jusque là, la NASA devait se contenter des vaisseaux spatiaux russes Soyouz pour transporter ses astronautes jusqu'à l'ISS, ce que la Russie leur facturait environ 80 millions de dollars par siège.Les premiers vols d'essai devraient avoir lieu prochainement, la capsule Crew Dragon ayant par ailleurs déjà passé les tests de résistance et de vide sur le site de Plum Brook Station et étant maintenant autorisée à être déplacée sur le site du Cap Canaveral où se trouve le Kennedy Space Center. Le premier essai sera certainement réalisé avant la fin de l'année 2018 avec le lancement d'une capsule sans équipage. Les essais avec équipage devraient, si tout se passe comme prévu, se dérouler en 2019 alors que le premier vol inaugural aura lieu en 2020. Le Crew Dragon prendra son envol grâce au lanceur Falcon 9 alors que le CST-100 Starliner partira grâce à la fusée Atlas V.Le Commercial Crew Program de la NASA a pour objectif d'assurer le transport de ses astronautes jusqu'à l'ISS en déléguant la conception des vaisseaux à des prestataires privés tels que SpaceX. Il s'agit tout simplement du premier partenariat public-privé qui a pour but d'envoyer des hommes dans l'espace.