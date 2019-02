Vos ampoules connectées disent beaucoup de votre vie à Google et Amazon

Des accessoires utiles pour l'utilisateur comme pour les GAFA



Des informations précieuses pour comprendre les habitudes quotidiennes



Les accessoiristes tentent de faire changer les choses, sans succès



Lesconnectées font partie des objets les plus utilisés dans les foyers. Elles permettent de moduler la lumière et l'ambiance dans sa maison, et s'éteignent et s'allument à la voix grâce auxconnectés comme Google Assistant ou Amazon Alexa.Les géants du web ont toujours récupéré dessur l'utilisation de ces accessoires, c'est d'ailleurs le cœur de leur business que de collecter et d'utiliser les données utilisateur. Mais les fabricants d'appareilset connectés commencent à s'inquiéter des demandes d'informations de plus en plus importantes exigées par Google ou Amazon.Les téléviseurs équipés d'un assistant doivent indiquer les chaines regardées. Les serrures intelligentes également sont mises à contribution et doivent indiquer en permanence leur état de fonctionnement.». La seule indication d'allumage ou d'extinction de ces ampoules connectées permet de savoir quand un utilisateur part au travail et rentre chez lui, ou quand il quitte la maison avec sa famille le week-end pour ses hobbies. Ce sont également des informations précieuses pour les, les principaux clients d'Amazon et Google.Ces dernières expliquent récupérer ces informations pour améliorer l'expérience utilisateur et le traitement des commandes vocales. Les conditions de collecte de ces données sont particulièrement larges et ne permettent pas aux utilisateurs de réellement savoir ce qui est intercepté par Amazon et Google et de contrôler ce partage de données.Les constructeurs d'accessoires connectés eux-mêmes s'inquiètent de ces flux d'informations toujours plus importants récupérés par les géants du web. Ian Crowe, directeur chez Logitech déclare à ce propos : «».Logitech, comme d'autres constructeurs, a essayé de modifier les informations transmises, préférant indiquer si la TV est allumée plutôt que d'envoyer les contenus consommés par exemple, et d'anonymiser les données personnelles. Amazon et Google ont refusé pour l'heure ces compromis et continuent d'aspirer ces données sans proposer un vrai système de