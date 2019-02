Projet SOMEONE : prenez le contrôle de la maison intelligente d'un inconnu (consentant)

Prendre la place d'Alexa ou Google Assistant

Interroger nos rapports à la technologie... et aux humains

Source : Engadget

a plusieurs casquettes. Développeuse, professeur adjoint à l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), elle est également artiste et s'intéresse aux interactions sociales. C'est dans ce cadre qu'elle a lancé un nouveau projet, appelé, de prime abord quelque peu effrayant.Car SOMEONE consiste àde parfaits inconnus. Mais rassurez-vous, ceux-ci sont volontaires et l'expérience est bien encadrée.Pendant sept semaines, à raison de deux heures par jour, des visiteurs d'une galerie d'art située à New-York pourront en effet(trois à Brooklyn, une à San Francisco). Grâce à des ordinateurs, ils pourront ainsi observer, écouter les habitants et répondre à leurs demandes, à la façon d'un Google Assistant ou d'un Alexa humain. Ils pourront même communiquer avec les personnes présentes dans la maison, grâce à un synthétiseur vocal.En revanche, les appareils sont configurés de telle sorte qu'ils ne puissent pas mettre en danger les habitants. Par exemple, si de mauvais plaisantins ont pour idée de laisser une bouilloire en marche, elle finira par s'éteindre automatiquement.L'un des objectifs du projet SOMEONE est de mettre en perspective, à l'heure où la technologie est de plus en plus présente au sein des foyers. La question est notamment d'interroger notre rapport à la surveillance permanente. Quelle part de notre intimité est-on prêt à troquer pour des services répondant à nos besoins et nos envies ?Mais SOMEONE a également pour but de donner un nouveau cadre aux interactions humaines. Comment les individus peuvent-ilsentre eux à travers des objets connectés, tels que des interrupteurs ou des enceintes ? Le « cobaye » de l'expérience ne sera ainsi pas seulement l'habitant de la maison, mais également celui qui tentera de s'exprimer au moyen de simples équipements électriques, aussi connectés soient-ils.