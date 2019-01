Amazon rejoint le conseil d'administration de la Zigbee Alliance

Amazon veut faire de Zigbee un standard de la domotique

Source : The Verge

Amazon siège désormais au conseil d'administration de l'allianceet en devient l'un de ses contributeurs les plus importants.Le protocole sans fil permet à des appareilsbasse consommation de communiquer entre eux. La norme Zigbee fonctionne sur de courtes distances et assure par exemple le bon fonctionnement d'un interrupteur pour des ampoules connectées, pour une consommation électrique moindre que le Bluetooth ou le Wi-Fi.L'entreprise rejoint Samsung, Signify (la société derrière les ampoules Philips Hue) et l'opérateur Comcast qui utilise Zigbee pour ses solutions de sécurité.Amazon aura maintenant son mot à dire dans les prochaines évolutions du protocole et nul doute que le géant de l'e-commerce va imposer ses exigences en vue du développement de ses produits. Amazon a lancé une enceinte Echo supportant Zigbee l'année dernière et les serrures connectées Ring utilisent également le protocole. Il souhaite désormais faire de Zigbee la norme d'un vaste écosystème d', dont il serait le principal décisionnaire.