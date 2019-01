Xiaomi va investir 1,5 milliard dans la maison intelligente ces prochaines années

testing / Shutterstock.com

Xiaomi est un acteur déjà présent sur divers secteurs d'activité. Connu principalement pour ses smartphones à des prix cassés, le constructeur chinois n'en a pas moins développé une gamme d'appareils n'ayant aucun rapport avec le marché de la téléphonie comme des drones, des téléviseurs ou encore des batteries externes.La marque n'en a pour autant pas fini de se diversifier et va investir près d'un milliard et demi de $ pour les cinq prochaines années dans la mise au point d'une gamme d'appareils. Xiaomi veut développer des solutions connectées et intelligentes qui pourraient s'adapter au mode de vie des utilisateurs. Ces appareils feraient partie de l'chapeauté par Mi Home, la plateforme logicielle permettant de piloter les différents systèmes domotiquesLa marque possède déjà de nombreux, disponibles principalement en Chine, comme des brosses à dents électriques, des capteurs de présence ou de bruit pour la maison et des caméras de surveillance.Derrière cet investissement se cache la crainte d'un fort ralentissement des ventes de smartphones. Les marchés internationaux sont actuellement saturés et la fréquence de renouvellement des smartphones par les consommateurs diminue année après année. Même si le constructeur chinois a de forts arguments dans des pays comme l'Inde, ses faibles marges ne lui permettent pas d'imaginer l'avenir en misant uniquement sur le smartphone.La domotique apparait comme le relais deidéal. Xiaomi a d'ailleurs signé il y a quelques semaines un accord avec IKEA afin de rendre les produits connectés du fabricant de meubles compatibles avec Mi Home et de créer un écosystème complet, où Xiaomi possède une place centrale.