⚡️ Bon Plan : Pack Philips Hue White & Colors + Pont + Détecteur à 169€

Philips réinvente l'éclairage



Et pourquoi pas un cadeau de Noël connecté ?

Avec sa gamme d'éclairages connectés Hue, Philips innove et nous propose des produits toujours plus perfectionnés pour gérer en toute simplicité l'ambiance de nos foyers ainsi que de réguler au mieux notre consommation électrique.Compatible avec la plupart des assistants vocaux du marché (Alexa, Google Assistant, Siri), levous permettra de créer des atmosphères lumineuses uniques dans votre intérieur, le tout à distance et / ou à l'aide de votre voix. Différentes ambiances sont en effet proposées avec ce pack Philips E27, vous aurez ainsi le choix entre plusieurs sélections programmées suivant votre activité : lecture, détente, concentration ou stimulation.Véritable kit de démarrage, le pack contient tous les éléments nécessaires pour débuter. Il comprend déjà 3 ampoules connectées Philips Hue White and Color Ambiance, mais aussi le Philips Sensor (un capteur de mouvement), 2 télécommandes Dimmer qui font office de variateur, ainsi que le pont HUE grâce auquel vous pourrez contrôler vos éclairages intelligents via un smartphone, une tablette, ou une enceinte connectée.Profitez-en vite, la livraison est offerte chez Boulanger et le pack est expédié sous 24h, une aubaine pour un cadeau de Noël connecté qui fera des heureux.