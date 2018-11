Maison connectée : Xiaomi annonce un partenariat avec Ikea !

Connecter les ampoules intelligentes à Mi Home

D'autres collaborations à venir

Source : FrenchWeb

Bientôt des objets connectés en kit ? Letrahit en tout cas la volonté du géant suédois de se positionner sur le marché de la smart home En effet, si Xiaomi connaît un succès croissant sur la vente de smartphones (il est actuellement quatrième sur ce marché), la société propose également des objets connectés à ses clients, dont des bracelets et des lampes. Cette expertise a attiré Ikea, qui a lui-mêmeil y a quelques semaines.Dans un premier temps, cet accord surprise permettra à ces ampoules d'être compatibles avec le, Mi Home. Cela permettra donc aux utilisateurs de contrôler l'éclairage de leur maison à l'aide de la console développée par le constructeur chinois, à compter du 1er décembre 2018.Selon toute vraisemblance, il ne s'agit là que d'un premier pas, avant d'. Ikea entend probablement bénéficier des technologies élaborées par le fabricant chinois pour adresser le marché de la domotique et ainsi étendre sa clientèle cible.Du côté de Xiaomi, on cherche certainement à profiter de la notoriété d'Ikea pour développer son image de marque, en particulier en Europe. L'entreprise s'est en effet lancée à l'assaut de ce marché cette année et espère s'y imposer rapidement comme un acteur incontournable.