Legrand se paye Netatmo et ses solutions pour la maison connectée

Legrand grandit sur le marché des objets connectés

La marque Netatmo préservée

Déjà actionnaire minoritaire de Netatmo depuis 2015, Legrand passe une étape supplémentaire avec l'acquisition de 100% du capital. L''objectif : se développer sur le marché des produits connectés, au cœur des évolutions dans le secteur du bâtiment.Depuis 2011, Netatmo évolue dans le monde des objets connectés pour la maison et produit des objets intelligents que vous connaissez sans doute déjà : caméras d'intérieur et d'extérieur, thermostat intelligent ou encore station météo.propose ses produits directement auprès des consommateurs, et édite aussi des solutions en collaboration avec les industriels du bâtiment.Des solutions avaient déjà vu le jour après un travail conjoint de Netatmo avec Legrand. C'est le cas deet, des produits pour la maison connectée qui permettent de contrôler différents éléments (lumière, volets, etc.). Cette double présence - en direct avec les consommateurs et via des industriels - a fait de Netatmo un leader sur ce marché. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires annuel d'environ 45 millions d'euros pour 225 employés.L'acquisition de Netatmo par Legrand va permettre au groupe de «», indique le communiqué de presse. La marque Netatmo, elle, va être préservée. Des passerelles sont annoncées en ce qui concerne l'Intelligence Artificielle, l'intégration du logiciel au produit et enfin l'expérience utilisateur.Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.